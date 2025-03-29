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29 марта 2025, 19:16

Гвардиола — о будущем де Брейне в «Манчестер Сити»: «Этот вопрос касается клуба и Кевина»

Ана Горшкова
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о будущем полузащитника Кевина де Брейне, у которого этим летом заканчивается контракт.

«Этот вопрос касается клуба, Кевина и его агента. Это вопрос между клубом и Кевином. В том положении, в котором я нахожусь, мы просто заботимся о команде и о том, чтобы закончить сезон в наилучшем положении. Мы должны думать о том, что лучше для клуба в Кубке Англии, премьер-лиге и на клубном чемпионате мира», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

33-летний бельгиец в текущем сезоне сыграл за «Манчестер Сити» 30 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

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Кевин Де Брейне
Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
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 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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