Гвардиола — о будущем де Брейне в «Манчестер Сити»: «Этот вопрос касается клуба и Кевина»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о будущем полузащитника Кевина де Брейне, у которого этим летом заканчивается контракт.

«Этот вопрос касается клуба, Кевина и его агента. Это вопрос между клубом и Кевином. В том положении, в котором я нахожусь, мы просто заботимся о команде и о том, чтобы закончить сезон в наилучшем положении. Мы должны думать о том, что лучше для клуба в Кубке Англии, премьер-лиге и на клубном чемпионате мира», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

33-летний бельгиец в текущем сезоне сыграл за «Манчестер Сити» 30 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.