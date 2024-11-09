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9 ноября, 23:48

Гвардиола — о 4 поражениях «Манчестер Сити» подряд: «В жизни всегда что-то происходит впервые»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения от «Брайтона» (1:2) в 11-м туре АПЛ прокомментировал неудачную серию его команды.

Ранее «горожане» уступили «Тоттенхэму» (1:2) в Кубке лиги, «Борнмуту» (1:2) в АПЛ и «Спортингу» (1:4) в Лиге чемпионов. Гвардиола впервые в тренерской карьере потерпел четыре поражения кряду.

«Добро пожаловать, в жизни всегда что-то происходит впервые. «Борнмут» заслужил победу, но в других играх мы были очень хороши. Мы проиграли, поэтому мои аргументы звучат как оправдания. Если бы мы были действительно плохи, я бы это сказал, но я так не считаю», — приводит слова Гвардиолы журналист Райан Тэйлор.

«Манчестер Сити» (23 очка) остается на втором месте в АПЛ.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Манчестер Сити
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Гвардиола впервые в тренерской карьере проиграл 4 матча подряд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
5
 Челси 10 5 3 2 20-12 18
6
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Астон Вилла 10 5 3 2 17-15 18
9
 Тоттенхэм 10 5 1 4 22-11 16
10
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
11
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
12
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
13
 МЮ 10 3 3 4 9-12 12
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
18
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
19
 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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38 тур
9.11 18:00
Брентфорд – Борнмут
 3 : 2
9.11 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 2
9.11 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 0 : 0
9.11 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 2 : 0
9.11 20:30
Брайтон – Ман. Сити
 2 : 1
9.11 23:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
10.11 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
10.11 17:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 - : -
10.11 17:00
Тоттенхэм – Ипсвич
 - : -
10.11 19:30
Челси – Арсенал
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 8 1 4
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 9 1 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
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