Гвардиола — о результатах «Манчестер Сити»: «Игроки хотят побеждать. Они хотят этого каждый день»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал последние результаты команды. У «Сити» серия из 7 матчей без побед во всех турнирах.

«Игроки хотят побеждать. Я знаю, что они хотят этого каждый день. У меня нет никаких сомнений, но мы не получаем необходимых результатов, такова реальность. Они не придут ко мне и не скажут: «Я больше не верю, я не верю в то, что мы сделали». Этого не происходит и не произойдет в будущем. Я хочу помочь им найти способ быть последовательными и выигрывать матчи — это то, что мы должны делать, а что будет, то будет. В противном случае я бы не принял решение и не остался бы надолго», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

Ранее The Athletic сообщил, что Гвардиола перестал отвечать на звонки, отключил телефон и стал запираться в офисе на базе клуба. По данным СМИ, тренре размышляет над тем, как исправить ситуацию.