Гвардиола — о возможном уходе Альвареса: «Пусть думает»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о возможном уходе нападающего клуба Хулиана Альвареса.
«Я читал, что он собирается подумать об этом. Хорошо, пусть думает... Потом он сообщит нам, что решил делать дальше. Альварес много играл. Он хочет больше? Это нормально», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.
26 июля сообщалось, что 24-летний аргентинец принял решение покинуть английский клуб, тка как недоволен количеством игрового времени.
Альварес в сезоне-2023/24 сыграл за «Сити» 54 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2028 года, Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
Источник: Фабрицио Романо
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Ипсвич – Ливерпуль
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