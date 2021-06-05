Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером сезона в чемпионате Англии.

Под руководством специалиста «горожане» выиграли седьмой в истории чемпионский титул. Гвардиола выиграл английскую премьер-лигу в третий раз за время работы в «Манчестер Сити». Он получил награду лучшему тренеру года в третий раз за четыре года.

? Records broken and another #PL title claimed ?



Congratulations to Pep Guardiola, your 2020/21 @BarclaysFooty Manager of the Season#PLAwards pic.twitter.com/XWplFWvvZi — Premier League (@premierleague) June 5, 2021

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Вместе с клубом 50-летний испанский специалист трижды выиграл чемпионат, четыре раза завоевал Кубок английской лиги, дважды выиграл Суперкубок Англии и один раз победил в Кубке страны.