Хосеп Гвардиола подвел итоги предсезонного турне в США

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги предсезонного турне в США.

В рамках турне горожане проиграли «Селтику» (3:4) и «Барселоне» (2:2, пен. 1-4), а также одержали победу над «Челси» (4:2).

«Играть с такими соперниками — это здорово, потому что они бросают вызов. Каждая игра была намного лучше предыдущей. С «Челси» мы сыграли примерно так же, как с «Барселоной», но ощущения были очень хорошими.

Мы, конечно же, хотим побеждать, но от результатов этих игр ничего не изменится. Сезон начинается через неделю, вот и все», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» откроет новый сезон матчем за Суперкубок Англии против «Манчестер Юнайтед», который состоится 10 августа.