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Хосеп Гвардиола подвел итоги предсезонного турне в США

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги предсезонного турне в США.

В рамках турне горожане проиграли «Селтику» (3:4) и «Барселоне» (2:2, пен. 1-4), а также одержали победу над «Челси» (4:2).

«Играть с такими соперниками — это здорово, потому что они бросают вызов. Каждая игра была намного лучше предыдущей. С «Челси» мы сыграли примерно так же, как с «Барселоной», но ощущения были очень хорошими.

Мы, конечно же, хотим побеждать, но от результатов этих игр ничего не изменится. Сезон начинается через неделю, вот и все», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» откроет новый сезон матчем за Суперкубок Англии против «Манчестер Юнайтед», который состоится 10 августа.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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2
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3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
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 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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 - : -
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