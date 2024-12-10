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Гвардиола — о завершении карьеры: «Я хотел бы бросить все и пойти играть в гольф, но не могу»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, когда он планирует завершить тренерскую карьеру.

«Я хотел бы бросить все и пойти играть в гольф, но не могу. Придет время, когда я почувствую, что все, хватит, и тогда определенно остановлюсь», — цитирует Гвардиолу журналист Дани Гарсия в своих соцсетях.

Ранее 53-летний специалист заявил, что «Манчестер Сити» станет последним клубом в его карьере. Гвардиола возглавляет «горожан» с июля 2016 года. В ноябре клуб продлил контракт с тренером до лета 2027-го.

В нынешнем сезоне «Ман Сити» после 15 туров занимает четвертое место в АПЛ с 27 очками. Команда одержала только 1 победу в последних 9 матчах во всех турнирах.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Гвардиола сообщил, что «Манчестер Сити» станет последним клубом в его тренерской карьере
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 15 9 4 2 35-18 31
3
 Арсенал 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
5
 Нот. Форест 15 7 4 4 19-18 25
6
 Астон Вилла 15 7 4 4 23-23 25
7
 Брайтон 15 6 6 3 25-22 24
8
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
9
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
10
 Фулхэм 15 6 5 4 22-20 23
11
 Тоттенхэм 15 6 2 7 31-19 20
12
 Ньюкасл 15 5 5 5 19-21 20
13
 МЮ 15 5 4 6 19-18 19
14
 Вест Хэм 15 5 3 7 20-28 18
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Лестер 15 3 5 7 21-30 14
17
 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
18
 Ипсвич 15 1 6 8 14-27 9
19
 Вулверхэмптон 15 2 3 10 23-38 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
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38 тур
7.12 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 1 : 0
7.12 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 4 : 2
7.12 18:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 2 : 2
7.12 20:30
МЮ – Нот. Форест
 2 : 3
8.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 1 : 1
8.12 17:00
Ипсвич – Борнмут
 1 : 2
8.12 17:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
8.12 19:30
Тоттенхэм – Челси
 3 : 4
9.12 23:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 2 : 1
25.05 00:00
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 13 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 12 1 3
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