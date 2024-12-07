Гвардиола: «Если Моуринью обидели мои слова, то мне жаль, но это была всего лишь шутка»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на резкие слова от Жозе Моуриню, тренирующего «Фенербахче». Португальский специалист заявил, что он выиграл 3 чемпионских титула АПЛ честно в отличие от Пепа.

«Я бы сказал Моуринью, что мы невиновны, пока не доказано обратное! Если я когда-нибудь его обидел, мне очень жаль, но это была всего лишь шутка. Дело в том, что... у Моуринью три титула АПЛ, у меня — шесть! Это просто факты!» — приводит Beanyman Sports слова Гвардиолы.

Во время матча «Сити» против «Ливерпуля» (0:2) в 13-м туре чемпионата Англии Гвардиола в ответ на оскорбительные кричали от фанатов показал трибунам 6 пальцев, намекая на 6 чемпионских титулов. После этого жеста его стали сравнивать с Моуринью, на что испанский специалист заявил: «Возможно, мы довольно похожи... Но он выиграл три титула, а я — шесть».