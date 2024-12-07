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Сегодня, 02:18

Гвардиола: «Если Моуринью обидели мои слова, то мне жаль, но это была всего лишь шутка»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на резкие слова от Жозе Моуриню, тренирующего «Фенербахче». Португальский специалист заявил, что он выиграл 3 чемпионских титула АПЛ честно в отличие от Пепа.

«Я бы сказал Моуринью, что мы невиновны, пока не доказано обратное! Если я когда-нибудь его обидел, мне очень жаль, но это была всего лишь шутка. Дело в том, что... у Моуринью три титула АПЛ, у меня — шесть! Это просто факты!» — приводит Beanyman Sports слова Гвардиолы.

Во время матча «Сити» против «Ливерпуля» (0:2) в 13-м туре чемпионата Англии Гвардиола в ответ на оскорбительные кричали от фанатов показал трибунам 6 пальцев, намекая на 6 чемпионских титулов. После этого жеста его стали сравнивать с Моуринью, на что испанский специалист заявил: «Возможно, мы довольно похожи... Но он выиграл три титула, а я — шесть».

Арне Слот, Хосеп Гвардиола и&nbsp;Жозе Моуриньо. Гвардиолу провоцируют на конфликты. Пеп не отреагировал на подкол Слота, но жестко получил от Моуринью
Хосеп Гвардиола
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Гвардиола поделился размышлениями о возможной замене Де Брейне после его ухода
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3
 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4
 Ман. Сити 14 8 2 4 25-19 26
5
 Брайтон 14 6 5 3 23-20 23
6
 Фулхэм 14 6 4 4 21-19 22
7
 Нот. Форест 14 6 4 4 16-16 22
8
 Астон Вилла 14 6 4 4 22-23 22
9
 Борнмут 14 6 3 5 21-19 21
10
 Тоттенхэм 14 6 2 6 28-15 20
11
 Брентфорд 14 6 2 6 27-26 20
12
 Ньюкасл 14 5 5 4 17-17 20
13
 МЮ 14 5 4 5 17-15 19
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
16
 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
17
 Кр. Пэлас 14 2 6 6 12-18 12
18
 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19
 Вулверхэмптон 14 2 3 9 22-36 9
20
 Саутгемптон 14 1 2 11 11-30 5
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37 тур
38 тур
7.12 15:30
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
7.12 18:00
Астон Вилла – Саутгемптон
 - : -
7.12 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 - : -
7.12 18:00
Кр. Пэлас – Ман. Сити
 - : -
7.12 20:30
МЮ – Нот. Форест
 - : -
8.12 17:00
Фулхэм – Арсенал
 - : -
8.12 17:00
Ипсвич – Борнмут
 - : -
8.12 17:00
Лестер – Брайтон
 - : -
8.12 19:30
Тоттенхэм – Челси
 - : -
9.12 23:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 9
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 12 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 12 1 3
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