Гвардиола: «Почему я так долго в «Ман Сити»? Здесь нет глупых»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему так долго возглавляет команду.
53-летний специалист является главным тренером «Сити» с 2016 года.
«Очевидно, что тот факт, что прошло уже девять лет, говорит о многом. «Барселона» была особенным клубом для меня, потому что я начинал как подающий мячи, а затем был игроком и менеджером клуба моего сердца. Клубы несравнимы во многих отношениях. И быть менеджером такого гиганта, как «Бавария». Это был большой урок для меня. Но если я пробыл в «Сити» 9 лет, то только потому, что здесь я обрел стабильность и много, много вещей, которые помогли мне чувствовать себя хорошо. Но главная причина, почему я здесь так долго? Здесь нет глупых», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Сити».
«Манчестер Сити» не может одержать победу на протяжении 7 матчей подряд. У команды во всех турнирах 6 поражений и 1 ничья.
В АПЛ «Сити» занимает 5-е место, набрав 23 очка в 13 матчах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|13
|11
|1
|1
|26-8
|34
|
2
|Арсенал
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
3
|Челси
|13
|7
|4
|2
|26-14
|25
|
4
|Брайтон
|13
|6
|5
|2
|22-17
|23
|
5
|Ман. Сити
|13
|7
|2
|4
|22-19
|23
|
6
|Нот. Форест
|13
|6
|4
|3
|16-13
|22
|
7
|Тоттенхэм
|13
|6
|2
|5
|28-14
|20
|
8
|Брентфорд
|13
|6
|2
|5
|26-23
|20
|
9
|МЮ
|13
|5
|4
|4
|17-13
|19
|
10
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|18-18
|19
|
11
|Ньюкасл
|13
|5
|4
|4
|14-14
|19
|
12
|Астон Вилла
|13
|5
|4
|4
|19-22
|19
|
13
|Борнмут
|13
|5
|3
|5
|20-19
|18
|
14
|Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|
15
|Лестер
|14
|3
|4
|7
|19-28
|13
|
16
|Кр. Пэлас
|14
|2
|6
|6
|12-18
|12
|
17
|Эвертон
|13
|2
|5
|6
|10-21
|11
|
18
|Вулверхэмптон
|13
|2
|3
|8
|22-32
|9
|
19
|Ипсвич
|14
|1
|6
|7
|13-25
|9
|
20
|Саутгемптон
|13
|1
|2
|10
|10-25
|5
|3.12
|22:30
|
Ипсвич – Кр. Пэлас
|0 : 1
|3.12
|23:15
|
Лестер – Вест Хэм
|3 : 1
|4.12
|22:30
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|- : -
|4.12
|22:30
|
Ман. Сити – Нот. Форест
|- : -
|4.12
|22:30
|
Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|4.12
|22:30
|
Саутгемптон – Челси
|- : -
|4.12
|23:15
|
Арсенал – МЮ
|- : -
|4.12
|23:15
|
Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|5.12
|22:30
|
Фулхэм – Брайтон
|- : -
|5.12
|23:15
|
Борнмут – Тоттенхэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|9
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|11
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|11
|1
|3
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|9
|1
|2