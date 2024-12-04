Гвардиола: «Почему я так долго в «Ман Сити»? Здесь нет глупых»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил, почему так долго возглавляет команду.

53-летний специалист является главным тренером «Сити» с 2016 года.

«Очевидно, что тот факт, что прошло уже девять лет, говорит о многом. «Барселона» была особенным клубом для меня, потому что я начинал как подающий мячи, а затем был игроком и менеджером клуба моего сердца. Клубы несравнимы во многих отношениях. И быть менеджером такого гиганта, как «Бавария». Это был большой урок для меня. Но если я пробыл в «Сити» 9 лет, то только потому, что здесь я обрел стабильность и много, много вещей, которые помогли мне чувствовать себя хорошо. Но главная причина, почему я здесь так долго? Здесь нет глупых», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Сити».

«Манчестер Сити» не может одержать победу на протяжении 7 матчей подряд. У команды во всех турнирах 6 поражений и 1 ничья.

В АПЛ «Сити» занимает 5-е место, набрав 23 очка в 13 матчах.