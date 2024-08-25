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Сегодня, 04:18

Гвардиола: «Самый невероятный нападающий, которого я когда-либо видел, — Месси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Хосеп Гвардиола и Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает Эрлина Холанна самым совершенным центральным нападающим.

«Является ли Холанн самым совершенным центральным нападающим, которого мы когда-либо видели? Самый невероятный нападающий, которого я когда-либо видел, — это Месси», — приводит слова Гвардиолы beIN SPORTS.

Ранее Холанн пошутил, что не нужен «Манчестер Сити».

24-летний форвард с 2022 года играет за «горожан». Он провел 101 матч во всех турнирах, забил 94 гола и сделал 14 голевых передач.

Лионель Месси
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 2 2 0 0 6-1 6
2
 Брайтон 2 2 0 0 5-1 6
3
 Арсенал 2 2 0 0 4-0 6
4
 Тоттенхэм 2 1 1 0 5-1 4
5
 Нот. Форест 2 1 1 0 2-1 4
6
 Астон Вилла 2 1 0 1 2-3 3
7
 МЮ 2 1 0 1 2-2 3
8
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
9
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
10
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
11
 Вест Хэм 2 1 0 1 3-2 3
12
 Фулхэм 2 1 0 1 2-2 3
13
 Лестер 2 0 1 1 2-3 1
14
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
15
 Ипсвич 2 0 0 2 1-6 0
16
 Саутгемптон 2 0 0 2 0-2 0
17
 Кр. Пэлас 2 0 0 2 1-4 0
18
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 2 0 0 2 0-7 0
20
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 2 : 1
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 0 : 2
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 2 : 1
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 4 : 1
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 0 : 1
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 4 : 0
24.08 19:30
Астон Вилла – Арсенал
 0 : 2
25.08 16:00
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
25.08 16:00
Вулверхэмптон – Челси
 - : -
25.08 18:30
Ливерпуль – Брентфорд
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 4
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 2
Дэнни Уэлбек

Дэнни Уэлбек

Брайтон

 2
П
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 2
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 2
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Том Кэрни

Том Кэрни

Фулхэм

 2 0 2
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