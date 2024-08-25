Гвардиола: «Самый невероятный нападающий, которого я когда-либо видел, — Месси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает Эрлина Холанна самым совершенным центральным нападающим.

«Является ли Холанн самым совершенным центральным нападающим, которого мы когда-либо видели? Самый невероятный нападающий, которого я когда-либо видел, — это Месси», — приводит слова Гвардиолы beIN SPORTS.

Ранее Холанн пошутил, что не нужен «Манчестер Сити».

24-летний форвард с 2022 года играет за «горожан». Он провел 101 матч во всех турнирах, забил 94 гола и сделал 14 голевых передач.