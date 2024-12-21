Гвардиола: «Должен обходиться теми игроками, которые есть»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (1:2) в 17-м туре АПЛ.

«Результаты неудовлетворительные. Сейчас я стараюсь быть простым, придерживаться своих принципов и вселять уверенность в команду. Мы должны обходиться теми игроками, которые у нас есть», — цитирует тренера пресс-служба клуба.

«Манчестер Сити» не может одержать победу в АПЛ на протяжении трех матчей (2 поражения и 1 ничья). Команда Хосепа Гвардиолы опустилась на шестое место в турнирной таблице с 27 очками.