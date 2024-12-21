Гвардиола: «Должен обходиться теми игроками, которые есть»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение от «Астон Виллы» (1:2) в 17-м туре АПЛ.
«Результаты неудовлетворительные. Сейчас я стараюсь быть простым, придерживаться своих принципов и вселять уверенность в команду. Мы должны обходиться теми игроками, которые у нас есть», — цитирует тренера пресс-служба клуба.
«Манчестер Сити» не может одержать победу в АПЛ на протяжении трех матчей (2 поражения и 1 ничья). Команда Хосепа Гвардиолы опустилась на шестое место в турнирной таблице с 27 очками.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|16
|10
|4
|2
|37-19
|34
|
3
|Нот. Форест
|17
|9
|4
|4
|23-19
|31
|
4
|Арсенал
|16
|8
|6
|2
|29-15
|30
|
5
|Астон Вилла
|17
|8
|4
|5
|26-26
|28
|
6
|Ман. Сити
|17
|8
|3
|6
|29-25
|27
|
7
|Ньюкасл
|17
|7
|5
|5
|27-21
|26
|
8
|Борнмут
|16
|7
|4
|5
|24-21
|25
|
9
|Брайтон
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|
10
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|
11
|Тоттенхэм
|16
|7
|2
|7
|36-19
|23
|
12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|
13
|МЮ
|16
|6
|4
|6
|21-19
|22
|
14
|Вест Хэм
|17
|5
|5
|7
|22-30
|20
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|3
|7
|6
|17-21
|16
|
16
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
17
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|
18
|Ипсвич
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|
20
|Саутгемптон
|16
|1
|2
|13
|11-36
|5
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.12
|15:30
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|2 : 1
|21.12
|18:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|0 : 2
|21.12
|18:00
|
Ипсвич – Ньюкасл
|0 : 4
|21.12
|18:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|1 : 1
|21.12
|20:30
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|22.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|22.12
|17:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|- : -
|22.12
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|- : -
|22.12
|17:00
|
МЮ – Борнмут
|- : -
|22.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|13
|1
|4
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|15
|1
|4
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