Гвардиола: «Играем ради того, чтобы выйти в финал»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Все хорошо. Это был первый шаг к финалу. Игра Семеньо? Мы знаем, что «Борнмут» проделал невероятную работу с ним, и каждый раз, когда мяч попадает к нему, он всегда оказывается в нужном месте.

Отмена второго гола? Четыре арбитра и ВАР не смогли принять решение, им пришлось обратиться к главному судье. Понимаем, как это работает, и эта ситуация сделает нас сильнее. Это полуфинал. Мы играем ради того, чтобы выйти в финал», — цитирует BBC Гвардиолу.

Ответный матч пройдет в Манчестере 4 февраля. В другом полуфинале сыграют «Челси» и «Арсенал» (первый матч 13 января, а ответный — 3 февраля).