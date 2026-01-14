Гвардиола: «Играем ради того, чтобы выйти в финал»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Ньюкаслом» (2:0) в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги.
«Все хорошо. Это был первый шаг к финалу. Игра Семеньо? Мы знаем, что «Борнмут» проделал невероятную работу с ним, и каждый раз, когда мяч попадает к нему, он всегда оказывается в нужном месте.
Отмена второго гола? Четыре арбитра и ВАР не смогли принять решение, им пришлось обратиться к главному судье. Понимаем, как это работает, и эта ситуация сделает нас сильнее. Это полуфинал. Мы играем ради того, чтобы выйти в финал», — цитирует BBC Гвардиолу.
Ответный матч пройдет в Манчестере 4 февраля. В другом полуфинале сыграют «Челси» и «Арсенал» (первый матч 13 января, а ответный — 3 февраля).
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2
|Ман. Сити
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Сандерленд
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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8
|Брайтон
|0
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|0
|0
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|0
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9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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20
|Халл Сити
|0
|0
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|0
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38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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