Гвардиола — о борьбе за чемпионство в АПЛ: «Впереди еще много матчей»»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Ноттингемом» (2:2) в матче 29-го тура чемпионата Англии.

«Я разочарован результатом. Мы снова сделали все правильно, у нас были моменты в концовке и по ходу игры. Мы всегда стараемся делать все возможное. Было много хороших моментов, но надо было забить больше. Дома важно побеждать, но «Сити» продолжает расти.

Момент с неназначенным пенальти? Мне нечего сказать. Борьба за чемпионство? Впереди нас ждет матч с «Ньюкаслом» в Кубке Англии, затем игра в Лиге чемпионов в Мадриде, двигаемся матч за матчем. Мы привыкли играть во многих трунирах. Впереди еще много матчей», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 60 очками. «Ноттингем Форест» идет на 17-й строчке с 28 очками.

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