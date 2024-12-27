Гвардиола: «Игра «Сити» против «Эвертона» была реально хорошей»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Эвертоном» (1:1) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

«Мы играли очень хорошо, но сейчас у нас такой период, что происходит следующее: мы создаем моменты и пропускаем в первой атаке соперника. Но да, надо продолжать в том же духе. Игра против «Эвертона» была действительно хорошей и в нападении, и в обороне. Мы много били из штрафной площади, но, к сожалению, не смогли добиться желаемого результата.

Сейчас самое время восстановиться и выйти на поле в следующем матче с «Лестером» с наилучшим настроем. Вот что нам нужно сделать», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» набрал 28 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

29 декабря команда Гвардиолы сыграет на выезде против «Лестера». Начало игры в 17.30 по московскому времени.