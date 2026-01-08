Гвардиола: «Доволен тем, как «Сити» играл с «Брайтоном»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Брайтоном» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

«Я очень доволен тем, как мы играли. «Сити» упустил много шансов. Забивать голы — это необходимо, но мы этого не сделали. Мы не забили. Вот и все. Иногда забиваешь, иногда нет. Мы должны продолжать стараться. Проблема не в обороне. У нас много отсутствующих игроков, но проблема не в обороне. Мне нравится, как мы играем. Мы играем на высоком уровне, но не забиваем.

Мы проиграли три матча. Сейчас выиграть лигу сложнее, но мы продолжим работать», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 5 очков и имея на одну игру больше.