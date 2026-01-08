Футбол
Сегодня, 04:52

Гвардиола: «Доволен тем, как «Сити» играл с «Брайтоном»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Брайтоном» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии.

«Я очень доволен тем, как мы играли. «Сити» упустил много шансов. Забивать голы — это необходимо, но мы этого не сделали. Мы не забили. Вот и все. Иногда забиваешь, иногда нет. Мы должны продолжать стараться. Проблема не в обороне. У нас много отсутствующих игроков, но проблема не в обороне. Мне нравится, как мы играем. Мы играем на высоком уровне, но не забиваем.

Мы проиграли три матча. Сейчас выиграть лигу сложнее, но мы продолжим работать», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 5 очков и имея на одну игру больше.

Эрлинг Холанн.У «Ман Сити» три ничьих подряд, «Челси» и «МЮ» без побед с новыми тренерами, «Наполи» сделал подарок «Интеру»
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
Флетчер: «Я буду главным тренером «МЮ» в матче с «Брайтоном», а дальше посмотрим»

Доку — о борьбе «Сити» за чемпионский титул: «Мы не смотрим в таблицу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 20 15 3 2 40-14 48
2
 Астон Вилла 21 13 4 4 33-24 43
3
 Ман. Сити 21 13 4 4 45-19 43
4
 Ливерпуль 20 10 4 6 32-28 34
5
 Брентфорд 21 10 3 8 35-28 33
6
 МЮ 21 8 8 5 36-32 32
7
 Ньюкасл 21 9 5 7 32-27 32
8
 Челси 21 8 7 6 34-24 31
9
 Фулхэм 21 9 4 8 30-30 31
10
 Сандерленд 21 7 9 5 21-22 30
11
 Эвертон 21 8 5 8 23-25 29
12
 Брайтон 21 7 8 6 31-28 29
13
 Кр. Пэлас 21 7 7 7 22-23 28
14
 Тоттенхэм 21 7 6 8 30-27 27
15
 Борнмут 21 6 8 7 34-40 26
16
 Лидс 21 5 7 9 29-37 22
17
 Нот. Форест 21 6 3 12 21-34 21
18
 Вест Хэм 21 3 5 13 22-43 14
19
 Бернли 21 3 4 14 22-41 13
20
 Вулверхэмптон 21 1 4 16 15-41 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 23:00 Вест Хэм – Нот. Форест 1 : 2
7.01 22:30 Борнмут – Тоттенхэм 3 : 2
7.01 22:30 Брентфорд – Сандерленд 3 : 0
7.01 22:30 Кр. Пэлас – Астон Вилла 0 : 0
7.01 22:30 Эвертон – Вулверхэмптон 1 : 1
7.01 22:30 Фулхэм – Челси 2 : 1
7.01 22:30 Ман. Сити – Брайтон 1 : 1
7.01 23:15 Бернли – МЮ 2 : 2
7.01 23:15 Ньюкасл – Лидс 4 : 3
8.01 23:00 Арсенал – Ливерпуль - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 20
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 16
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Борнмут

 10
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 8
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 7
Джек Грилиш
Джек Грилиш

Эвертон

 6
И К Ж
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 16 1 5
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 12 1 4
Марк Кукурелья
Марк Кукурелья

Челси

 19 1 3
Вся статистика

