Гвардиола: «Доволен тем, как «Сити» играл с «Брайтоном»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью с «Брайтоном» (1:1) в матче 21-го тура чемпионата Англии.
«Я очень доволен тем, как мы играли. «Сити» упустил много шансов. Забивать голы — это необходимо, но мы этого не сделали. Мы не забили. Вот и все. Иногда забиваешь, иногда нет. Мы должны продолжать стараться. Проблема не в обороне. У нас много отсутствующих игроков, но проблема не в обороне. Мне нравится, как мы играем. Мы играем на высоком уровне, но не забиваем.
Мы проиграли три матча. Сейчас выиграть лигу сложнее, но мы продолжим работать», — цитирует BBC Гвардиолу.
«Манчестер Сити» набрал 43 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на 5 очков и имея на одну игру больше.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|20
|15
|3
|2
|40-14
|48
|
2
|Астон Вилла
|21
|13
|4
|4
|33-24
|43
|
3
|Ман. Сити
|21
|13
|4
|4
|45-19
|43
|
4
|Ливерпуль
|20
|10
|4
|6
|32-28
|34
|
5
|Брентфорд
|21
|10
|3
|8
|35-28
|33
|
6
|МЮ
|21
|8
|8
|5
|36-32
|32
|
7
|Ньюкасл
|21
|9
|5
|7
|32-27
|32
|
8
|Челси
|21
|8
|7
|6
|34-24
|31
|
9
|Фулхэм
|21
|9
|4
|8
|30-30
|31
|
10
|Сандерленд
|21
|7
|9
|5
|21-22
|30
|
11
|Эвертон
|21
|8
|5
|8
|23-25
|29
|
12
|Брайтон
|21
|7
|8
|6
|31-28
|29
|
13
|Кр. Пэлас
|21
|7
|7
|7
|22-23
|28
|
14
|Тоттенхэм
|21
|7
|6
|8
|30-27
|27
|
15
|Борнмут
|21
|6
|8
|7
|34-40
|26
|
16
|Лидс
|21
|5
|7
|9
|29-37
|22
|
17
|Нот. Форест
|21
|6
|3
|12
|21-34
|21
|
18
|Вест Хэм
|21
|3
|5
|13
|22-43
|14
|
19
|Бернли
|21
|3
|4
|14
|22-41
|13
|
20
|Вулверхэмптон
|21
|1
|4
|16
|15-41
|7
|6.01
|23:00
|Вест Хэм – Нот. Форест
|1 : 2
|7.01
|22:30
|Борнмут – Тоттенхэм
|3 : 2
|7.01
|22:30
|Брентфорд – Сандерленд
|3 : 0
|7.01
|22:30
|Кр. Пэлас – Астон Вилла
|0 : 0
|7.01
|22:30
|Эвертон – Вулверхэмптон
|1 : 1
|7.01
|22:30
|Фулхэм – Челси
|2 : 1
|7.01
|22:30
|Ман. Сити – Брайтон
|1 : 1
|7.01
|23:15
|Бернли – МЮ
|2 : 2
|7.01
|23:15
|Ньюкасл – Лидс
|4 : 3
|8.01
|23:00
|Арсенал – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|16
|
|
Антуан Семеньо
Борнмут
|10
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|8
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|7
|
|
Джек Грилиш
Эвертон
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|16
|1
|5
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|12
|1
|4
|
|
Марк Кукурелья
Челси
|19
|1
|3