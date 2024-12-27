Гвардиола — о нереализованном пенальти Холанна: «Жизнь нелегка»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как отреагировал на нереализованный форвардом Эрлино Холанном пенальти в матче 18-го тура чемпоната Англии против «Эвертона» (1:1).

«Жизнь нелегка. Спорт нелегок. Когда такое случается, это нормально. У нас было много времени, чтобы играть, и у нас были моменты. Невероятно, как игроки бегали и боролись. В некоторых матчах этот момент был не очень хорош, но сегодня все было хорошо», — цитирует BBC Гвардиола.

На 53-й минуте норвежец не смог забить голкиперу «ирисок» Джордану Пикфорду с одиннадцатиметровой отметки.