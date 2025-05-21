Гвардиола: «Если не сократят количество игроков в составе, я не останусь в «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Борнмутом» в 37-м туре АПЛ заявил, что недоволен количеством игроков в составе.

«Я сказал руководству, что не хочу большой состав. Я не хочу отправлять на трибуну по пять-шесть игроков. Я этого не хочу, или уйду. Если они не сделают состав короче, я не останусь. Моя душа не может отправлять игроков на трибуну и не давать им играть», — приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» после 37 туров с 68 очками занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ.