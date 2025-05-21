Гвардиола: «Если не сократят количество игроков в составе, я не останусь в «Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Борнмутом» в 37-м туре АПЛ заявил, что недоволен количеством игроков в составе.
«Я сказал руководству, что не хочу большой состав. Я не хочу отправлять на трибуну по пять-шесть игроков. Я этого не хочу, или уйду. Если они не сделают состав короче, я не останусь. Моя душа не может отправлять игроков на трибуну и не давать им играть», — приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X слова Гвардиолы.
«Манчестер Сити» после 37 туров с 68 очками занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
2
|Арсенал
|5
|4
|0
|1
|8-4
|12
|
3
|Брайтон
|5
|3
|1
|1
|16-5
|10
|
4
|Эвертон
|5
|2
|3
|0
|6-3
|9
|
5
|Брентфорд
|5
|2
|3
|0
|10-4
|9
|
6
|Лидс
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|
7
|Ньюкасл
|5
|2
|2
|1
|9-9
|8
|
8
|Халл Сити
|5
|2
|2
|1
|6-4
|8
|
9
|Челси
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|
10
|Ливерпуль
|4
|1
|3
|0
|6-4
|6
|
11
|Ипсвич
|5
|2
|0
|3
|7-11
|6
|
12
|Нот. Форест
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|
13
|Сандерленд
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|
14
|Астон Вилла
|5
|1
|1
|3
|4-9
|4
|
15
|МЮ
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|
16
|Ковентри
|5
|1
|0
|4
|1-10
|3
|
17
|Кристал Пэлас
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
18
|Борнмут
|4
|0
|3
|1
|6-7
|3
|
19
|Тоттенхэм
|5
|0
|2
|3
|2-8
|2
|
20
|Фулхэм
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|18.09
|22:00
|Брентфорд – Челси
|3 : 0
|19.09
|14:30
|Тоттенхэм – Астон Вилла
|2 : 3
|19.09
|17:00
|Брайтон – Арсенал
|3 : 0
|19.09
|17:00
|Эвертон – Ипсвич
|1 : 0
|19.09
|17:00
|Ньюкасл – Халл Сити
|2 : 1
|19.09
|19:30
|Нот. Форест – Ковентри
|0 : 1
|20.09
|16:00
|Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|20.09
|16:00
|Лидс – Кристал Пэлас
|- : -
|20.09
|16:00
|Ман. Сити – Сандерленд
|- : -
|20.09
|18:30
|Фулхэм – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|4
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|3
|П
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|
|
Даити Камада
Кристал Пэлас
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|2
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|4
|1
|1
|
|
Аксель Дисаси
Кристал Пэлас
|3
|1
|0
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