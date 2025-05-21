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Гвардиола: «Если не сократят количество игроков в составе, я не останусь в «Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Борнмутом» в 37-м туре АПЛ заявил, что недоволен количеством игроков в составе.

«Я сказал руководству, что не хочу большой состав. Я не хочу отправлять на трибуну по пять-шесть игроков. Я этого не хочу, или уйду. Если они не сделают состав короче, я не останусь. Моя душа не может отправлять игроков на трибуну и не давать им играть», — приводит журналист Фабрицио Романо в соцсети X слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» после 37 туров с 68 очками занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 8-2 12
2
 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
4
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
5
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
6
 Лидс 4 2 2 0 7-3 8
7
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
8
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
9
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
10
 Ливерпуль 4 1 3 0 6-4 6
11
 Ипсвич 5 2 0 3 7-11 6
12
 Нот. Форест 5 1 2 2 4-5 5
13
 Сандерленд 4 1 1 2 3-5 4
14
 Астон Вилла 5 1 1 3 4-9 4
15
 МЮ 4 1 1 2 7-7 4
16
 Ковентри 5 1 0 4 1-10 3
17
 Кристал Пэлас 4 1 0 3 6-11 3
18
 Борнмут 4 0 3 1 6-7 3
19
 Тоттенхэм 5 0 2 3 2-8 2
20
 Фулхэм 4 0 1 3 4-7 1
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.09 22:00 Брентфорд – Челси 3 : 0
19.09 14:30 Тоттенхэм – Астон Вилла 2 : 3
19.09 17:00 Брайтон – Арсенал 3 : 0
19.09 17:00 Эвертон – Ипсвич 1 : 0
19.09 17:00 Ньюкасл – Халл Сити 2 : 1
19.09 19:30 Нот. Форест – Ковентри 0 : 1
20.09 16:00 Борнмут – Ливерпуль - : -
20.09 16:00 Лидс – Кристал Пэлас - : -
20.09 16:00 Ман. Сити – Сандерленд - : -
20.09 18:30 Фулхэм – МЮ - : -
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ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 4
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 3
П
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Даити Камада
Даити Камада

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 2 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
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