Гвардиола: «Холанну не нужно было извиняться за поражение от «Буде-Глимта»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед субботним матчем против «Вулверхэмптона» отметил, что нападающему Эрлину Холанну не стоило извиняться за поражение от «Буде-Глимта» (1:3) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
«Ему не нужно извиняться. Он должен делать все возможное, и он старается. Когда команда проигрывает, это не из-за одного игрока. Это результат всех и каждого! Не извиняйся. Извинись перед собой и отдай все силы в следующей игре», — приводит CityXtra слова Гвардиолы.
Матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» пройдет в субботу, 24 января. Начало игры — 18:00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Арсенал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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