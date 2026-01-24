Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

24 января, 02:13

Гвардиола: «Холанну не нужно было извиняться за поражение от «Буде-Глимта»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед субботним матчем против «Вулверхэмптона» отметил, что нападающему Эрлину Холанну не стоило извиняться за поражение от «Буде-Глимта» (1:3) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Ему не нужно извиняться. Он должен делать все возможное, и он старается. Когда команда проигрывает, это не из-за одного игрока. Это результат всех и каждого! Не извиняйся. Извинись перед собой и отдай все силы в следующей игре», — приводит CityXtra слова Гвардиолы.

Матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» пройдет в субботу, 24 января. Начало игры — 18:00 по московскому времени.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хосеп Гвардиола
Эрлинг Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
Читайте также
Велосипедист погиб при атаке украинского БПЛА в Белгородской области
Российские синхронистки выиграли третье золото на чемпионате Европы-2026
Баринов разнес «Локомотив». К клубу действительно много вопросов, на которые пора ответить
Апелляционный суд США заблокировал строительство бального зала Трампа
Лукашенко объяснил причину открытия границ Белоруссии для граждан стран ЕС
Кузя выбирает между «Трактором» и «Сибирью», «Ак Барс» претендует на больших звезд НХЛ, а СКА. Трансферные новости КХЛ на 8 августа
Популярное видео
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Факел»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Ротор»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Локомотив»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Ростов»: РПЛ, 2-й тур, видеообзор матча
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
Хет-трик Глушенкова, победы «Краснодара» и «Спартака»: видео
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Челябинск»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Шинник»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Торпедо»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
РПЛ: видео всех голов 2-го тура 1 августа
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Енисей»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Текстильщик»: ФНЛ, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Савиньо пропустит еще 2-3 недели

Гвардиола: «Арсенал» — лучшая команда в мире прямо сейчас»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
Все результаты / календарь
Новости
RSS RSS
Все новости