Гвардиола: «Холанну не нужно было извиняться за поражение от «Буде-Глимта»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола перед субботним матчем против «Вулверхэмптона» отметил, что нападающему Эрлину Холанну не стоило извиняться за поражение от «Буде-Глимта» (1:3) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Ему не нужно извиняться. Он должен делать все возможное, и он старается. Когда команда проигрывает, это не из-за одного игрока. Это результат всех и каждого! Не извиняйся. Извинись перед собой и отдай все силы в следующей игре», — приводит CityXtra слова Гвардиолы.

Матч «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон» пройдет в субботу, 24 января. Начало игры — 18:00 по московскому времени.