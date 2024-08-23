Гвардиола опасается матчей против «Ньюкасла»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «Ньюкасл» в этом сезоне будет бороться за высокие места в АПЛ.
«Ньюкасл» вернется, потому что у них одна игра в неделю. У них нет еврокубков, а энергия, с которой они играют, физическая подготовка, всего одна игра в неделю, мы будем опасаться, когда будем играть против них", — сказал Гвардиола на подкасте Men in Blazers.
В первом туре «Ньюкасл» одержал победу над «Саутгемптоном» (1:0), а «Манчестер Сити» победил «Челси» (2:0).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
2
|Брайтон
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|МЮ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
4
|Брентфорд
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Ньюкасл
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Ливерпуль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
9
|Борнмут
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Лестер
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Нот. Форест
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Ипсвич
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
14
|Кр. Пэлас
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Саутгемптон
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Челси
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Вест Хэм
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
19
|Эвертон
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
20
|Фулхэм
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
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|24.08
|14:30
|
Брайтон – МЮ
|- : -
|24.08
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|- : -
|24.08
|17:00
|
Фулхэм – Лестер
|- : -
|24.08
|17:00
|
Ман. Сити – Ипсвич
|- : -
|24.08
|17:00
|
Саутгемптон – Нот. Форест
|- : -
|24.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
|24.08
|19:30
|
Астон Вилла – Арсенал
|- : -
|25.08
|16:00
|
Борнмут – Ньюкасл
|- : -
|25.08
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
|- : -
|25.08
|18:30
|
Ливерпуль – Брентфорд
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Симон Адингра
Брайтон
|1
|
|
Джейми Варди
Лестер
|1
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|П
|
|
Бернарду Силва
Манчестер Сити
|1
|
|
Йоан Висса
Брентфорд
|1
|
|
Матс Виффер
Брайтон
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Джордан Айю
Кристал Пэлас
|1
|0
|1
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