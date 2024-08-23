Гвардиола опасается матчей против «Ньюкасла»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «Ньюкасл» в этом сезоне будет бороться за высокие места в АПЛ.

«Ньюкасл» вернется, потому что у них одна игра в неделю. У них нет еврокубков, а энергия, с которой они играют, физическая подготовка, всего одна игра в неделю, мы будем опасаться, когда будем играть против них", — сказал Гвардиола на подкасте Men in Blazers.

В первом туре «Ньюкасл» одержал победу над «Саутгемптоном» (1:0), а «Манчестер Сити» победил «Челси» (2:0).