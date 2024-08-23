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Сегодня, 06:09

Гвардиола опасается матчей против «Ньюкасла»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что «Ньюкасл» в этом сезоне будет бороться за высокие места в АПЛ.

«Ньюкасл» вернется, потому что у них одна игра в неделю. У них нет еврокубков, а энергия, с которой они играют, физическая подготовка, всего одна игра в неделю, мы будем опасаться, когда будем играть против них", — сказал Гвардиола на подкасте Men in Blazers.

В первом туре «Ньюкасл» одержал победу над «Саутгемптоном» (1:0), а «Манчестер Сити» победил «Челси» (2:0).

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Ньюкасл Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
2
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
3
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
4
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
6
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
7
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
9
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
10
 Тоттенхэм 1 0 1 0 1-1 1
11
 Лестер 1 0 1 0 1-1 1
12
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
13
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
14
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
15
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
16
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
19
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
20
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
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36 тур
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38 тур
24.08 14:30
Брайтон – МЮ
 - : -
24.08 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 - : -
24.08 17:00
Фулхэм – Лестер
 - : -
24.08 17:00
Ман. Сити – Ипсвич
 - : -
24.08 17:00
Саутгемптон – Нот. Форест
 - : -
24.08 17:00
Тоттенхэм – Эвертон
 - : -
24.08 19:30
Астон Вилла – Арсенал
 - : -
25.08 16:00
Борнмут – Ньюкасл
 - : -
25.08 16:00
Вулверхэмптон – Челси
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25.08 18:30
Ливерпуль – Брентфорд
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Симон Адингра

Симон Адингра

Брайтон

 1
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
П
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1 0 1
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