Гвардиола: «Хусанов уже невероятно любим в раздевалке «Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру новичка команды Абдукодира Хусанова.
«Мне нравится, что Хусанов уже невероятно любим в раздевалке! Он приехал играть в футбол... и когда вы разговариваете с ним, он просто смеется, все время! Но он надежный игрок... такой быстрый, а его качество паса необыкновенное. Конечно, ему нужно совершенствоваться, но ему 20, он еще молодой... Люди его обожают; он молчалив, работает, не жалуется, такой скромный, и я почти уверен, что наши болельщики тоже его полюбят», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Гвардиолы в соцсети X.
20-летний Хусанов 20 января перешел в «Манчестер Сити» из «Ланса» за 40 миллионов евро. За английскую команду он провел 6 матчей во всех турнирах и забил один гол.
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ливерпуль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Сандерленд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ковентри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Халл Сити
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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38 тур
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -
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