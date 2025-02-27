Гвардиола: «Хусанов уже невероятно любим в раздевалке «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола оценил игру новичка команды Абдукодира Хусанова.

«Мне нравится, что Хусанов уже невероятно любим в раздевалке! Он приехал играть в футбол... и когда вы разговариваете с ним, он просто смеется, все время! Но он надежный игрок... такой быстрый, а его качество паса необыкновенное. Конечно, ему нужно совершенствоваться, но ему 20, он еще молодой... Люди его обожают; он молчалив, работает, не жалуется, такой скромный, и я почти уверен, что наши болельщики тоже его полюбят», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Гвардиолы в соцсети X.

20-летний Хусанов 20 января перешел в «Манчестер Сити» из «Ланса» за 40 миллионов евро. За английскую команду он провел 6 матчей во всех турнирах и забил один гол.