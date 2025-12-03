Гвардиола поздравил Холанна с 100-м голом в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы над «Фулхэмом» (5:4) в матче 14-го тура чемпионата Англии поздравил нападающего команды Эрлинга Холанна с 100-м голом в АПЛ.

«Поздравляю его. Очень рад, что он забил 100 голов, и что мы смогли подарить ему этот успех», — приводит BBC слова Гвардиолы.

25-летний норвежец забил 100 голов в 111 матчах АПЛ. Также на его счету 20 голевых передач.