Гвардиола: «Финансовые нарушения «Сити»? Соперники хотят стереть нас с лица земли»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что ряд клубов чемпионата Англии желает, чтобы «горожане» понесли наказание за возможное нарушение финансовых правил лиги.

«Похоже, все ждут не просто нашего исключения [из АПЛ], они хотят, чтобы мы были стерты с лица земли. Хочу отметить, что у нас были намного более успешные дни, чем у наших конкурентов, именно поэтому мы так много побеждаем», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Ранее эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр сообщил, что с «Манчестер Сити» могут снять до 100 очков за нарушение финансовых правил.

В феврале 2024 года АПЛ заявила, что «Манчестер Сити» обвиняется в предоставлении ошибочной информации о доходах клуба с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 включительно. Кроме того, «горожане» подали ложные сведения о премиях игрокам и тренерскому штабу.

Слушания по делу о финансовых нарушениях английского клуба должны пройти в сентябре. Вердикт по делу будет вынесен к 2025 году.