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Сегодня, 13:15

Гвардиола: «Финансовые нарушения «Сити»? Соперники хотят стереть нас с лица земли»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию о том, что ряд клубов чемпионата Англии желает, чтобы «горожане» понесли наказание за возможное нарушение финансовых правил лиги.

«Похоже, все ждут не просто нашего исключения [из АПЛ], они хотят, чтобы мы были стерты с лица земли. Хочу отметить, что у нас были намного более успешные дни, чем у наших конкурентов, именно поэтому мы так много побеждаем», — приводит слова Гвардиолы Daily Mail.

Ранее эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр сообщил, что с «Манчестер Сити» могут снять до 100 очков за нарушение финансовых правил.

В феврале 2024 года АПЛ заявила, что «Манчестер Сити» обвиняется в предоставлении ошибочной информации о доходах клуба с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 включительно. Кроме того, «горожане» подали ложные сведения о премиях игрокам и тренерскому штабу.

Слушания по делу о финансовых нарушениях английского клуба должны пройти в сентябре. Вердикт по делу будет вынесен к 2025 году.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-3 12
2
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
3
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
4
 Ньюкасл 5 3 1 1 7-6 10
5
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
6
 Арсенал 4 3 1 0 6-1 10
7
 Брайтон 4 2 2 0 6-2 8
8
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
9
 Нот. Форест 4 2 2 0 4-2 8
10
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
11
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
12
 Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 5 1 1 3 5-9 4
15
 Лестер 5 0 3 2 6-8 3
16
 Кр. Пэлас 5 0 3 2 4-7 3
17
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
18
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
20
 Эвертон 5 0 1 4 5-14 1
Результаты / календарь
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38 тур
21.09 14:30
Вест Хэм – Челси
 0 : 3
21.09 17:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 3 : 1
21.09 17:00
Фулхэм – Ньюкасл
 3 : 1
21.09 17:00
Лестер – Эвертон
 1 : 1
21.09 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 0
21.09 17:00
Саутгемптон – Ипсвич
 1 : 1
21.09 17:00
Тоттенхэм – Брентфорд
 3 : 1
21.09 19:30
Кр. Пэлас – МЮ
 0 : 0
22.09 16:00
Брайтон – Нот. Форест
 - : -
22.09 18:30
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
Николас Джексон

Николас Джексон

Челси

 4
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 3
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 3 1 1
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 3 1 0
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