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14 сентября 2025, 06:17

Гвардиола — о «Манчестер Юнайтед»: «С тех пор как я пришел в «Манчестер Сити», мы всегда были сильнее их»

Алина Савинова

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями в преддверии матча против «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре чемпионата Англии.

Игра пройдет в воскресенье, 14 сентября, и начнется в 18.30 по московскому времени.

«С тех пор как я пришел, мы всегда были сильнее их. Всегда. Мы набрали огромное количество очков. Они могут нас обыграть? Конечно. Хотим ли мы проиграть завтра? Нет. Потому что нам нужны очки, нам нужно прервать серию из двух поражений и добиться этого. Но я не считаю то, что уже произошло», — цитирует Гвардиолу Yahoo Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 4 очка в трех матчах на старте сезона и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Ман Сити» 3 очка и 16-я позиция.

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Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
3
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ковентри 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
20
 Халл Сити 0 0 0 0 0-0 0
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38 тур
21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
22.08 17:00 Ипсвич – Сандерленд - : -
22.08 17:00 Нот. Форест – Лидс - : -
22.08 19:30 Брентфорд – Тоттенхэм - : -
23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
23.08 16:00 Ман. Сити – Борнмут - : -
23.08 18:30 Ньюкасл – Ливерпуль - : -
24.08 22:00 Фулхэм – Челси - : -
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