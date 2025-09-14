Гвардиола — о «Манчестер Юнайтед»: «С тех пор как я пришел в «Манчестер Сити», мы всегда были сильнее их»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями в преддверии матча против «Манчестер Юнайтед» в 4-м туре чемпионата Англии.

Игра пройдет в воскресенье, 14 сентября, и начнется в 18.30 по московскому времени.

«С тех пор как я пришел, мы всегда были сильнее их. Всегда. Мы набрали огромное количество очков. Они могут нас обыграть? Конечно. Хотим ли мы проиграть завтра? Нет. Потому что нам нужны очки, нам нужно прервать серию из двух поражений и добиться этого. Но я не считаю то, что уже произошло», — цитирует Гвардиолу Yahoo Sports.

«Манчестер Юнайтед» набрал 4 очка в трех матчах на старте сезона и занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. У «Ман Сити» 3 очка и 16-я позиция.