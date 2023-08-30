Холанн — о награде лучшему игроку сезона АПЛ: «Быть признанным своими конкурентами — прекрасное чувство»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн поделился впечатлениями от получения награды игроку года АПЛ по версии PFA.

«Для меня большая честь получить эту престижную награду. Быть признанным своими конкурентами — это прекрасное чувство, и я хотел бы поблагодарить всех, кто голосовал за меня. Это был незабываемый сезон для команды и для меня лично. Выиграть требл было чем-то, чего я никогда не мог себе представить, поэтому достичь этого было потрясающе. У нас остались невероятные воспоминания от прошлого сезона, но теперь мы хотим сделать то же самое и в этом году. Мы хорошо начали сезон, и нам нужно продолжать в том же духе», — сказал футболист.

В сезоне-2022/23 норвежский футболист провел 53 матча за «горожан» во всех турнирах, отметился 52 голами и 9 результативными передачами. Также 23-летний форвард вместе с клубом взял требл. Команда Хосепа Гвардиолы выиграла АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.