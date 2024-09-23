Холанн установил рекорд результативности в АПЛ
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн установил новый рекорд результативности в АПЛ, сообщает Squawka.
24-летний норвежец отличился голом в матче против лондонского «Арсенала» (2:2) в 5-м туре АПЛ. Забитый мяч стал для форварда десятым в текущем сезоне. Холанн стал первым игроком в истории АПЛ, забившим 10 голов в 5 стартовых турах.
После 5 туров «Манчестер Сити» с 13 очкам лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» и «Астон Виллу» на одно очко.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|
2
|Ливерпуль
|5
|4
|0
|1
|10-1
|12
|
3
|Астон Вилла
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
4
|Арсенал
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|
5
|Ньюкасл
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
6
|Челси
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|
7
|Нот. Форест
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|
8
|Брайтон
|5
|2
|3
|0
|8-4
|9
|
9
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|МЮ
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
11
|Тоттенхэм
|5
|2
|1
|2
|9-5
|7
|
12
|Брентфорд
|5
|2
|0
|3
|7-9
|6
|
13
|Борнмут
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|
14
|Вест Хэм
|5
|1
|1
|3
|5-9
|4
|
15
|Лестер
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|
16
|Кр. Пэлас
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|
17
|Ипсвич
|5
|0
|3
|2
|3-8
|3
|
18
|Саутгемптон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
19
|Вулверхэмптон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|
20
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.09
|14:30
|
Вест Хэм – Челси
|0 : 3
|21.09
|17:00
|
Астон Вилла – Вулверхэмптон
|3 : 1
|21.09
|17:00
|
Фулхэм – Ньюкасл
|3 : 1
|21.09
|17:00
|
Лестер – Эвертон
|1 : 1
|21.09
|17:00
|
Ливерпуль – Борнмут
|3 : 0
|21.09
|17:00
|
Саутгемптон – Ипсвич
|1 : 1
|21.09
|17:00
|
Тоттенхэм – Брентфорд
|3 : 1
|21.09
|19:30
|
Кр. Пэлас – МЮ
|0 : 0
|22.09
|16:00
|
Брайтон – Нот. Форест
|2 : 2
|22.09
|18:30
|
Ман. Сити – Арсенал
|2 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|
|
Николас Джексон
Челси
|4
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|3
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|3
|1
|0
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