Холанн установил рекорд результативности в АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн установил новый рекорд результативности в АПЛ, сообщает Squawka.

24-летний норвежец отличился голом в матче против лондонского «Арсенала» (2:2) в 5-м туре АПЛ. Забитый мяч стал для форварда десятым в текущем сезоне. Холанн стал первым игроком в истории АПЛ, забившим 10 голов в 5 стартовых турах.

После 5 туров «Манчестер Сити» с 13 очкам лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» и «Астон Виллу» на одно очко.