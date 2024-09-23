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Сегодня, 07:20

Холанн установил рекорд результативности в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Эрлин Холанн (слева) и Бернарду Силва.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн установил новый рекорд результативности в АПЛ, сообщает Squawka.

24-летний норвежец отличился голом в матче против лондонского «Арсенала» (2:2) в 5-м туре АПЛ. Забитый мяч стал для форварда десятым в текущем сезоне. Холанн стал первым игроком в истории АПЛ, забившим 10 голов в 5 стартовых турах.

После 5 туров «Манчестер Сити» с 13 очкам лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» и «Астон Виллу» на одно очко.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Неделя
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 4 1 0 13-5 13
2
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
3
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
4
 Арсенал 5 3 2 0 8-3 11
5
 Ньюкасл 5 3 1 1 7-6 10
6
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
7
 Нот. Форест 5 2 3 0 6-4 9
8
 Брайтон 5 2 3 0 8-4 9
9
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
10
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
11
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
12
 Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 5 1 1 3 5-9 4
15
 Лестер 5 0 3 2 6-8 3
16
 Кр. Пэлас 5 0 3 2 4-7 3
17
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
18
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
20
 Эвертон 5 0 1 4 5-14 1
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.09 14:30
Вест Хэм – Челси
 0 : 3
21.09 17:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 3 : 1
21.09 17:00
Фулхэм – Ньюкасл
 3 : 1
21.09 17:00
Лестер – Эвертон
 1 : 1
21.09 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 0
21.09 17:00
Саутгемптон – Ипсвич
 1 : 1
21.09 17:00
Тоттенхэм – Брентфорд
 3 : 1
21.09 19:30
Кр. Пэлас – МЮ
 0 : 0
22.09 16:00
Брайтон – Нот. Форест
 2 : 2
22.09 18:30
Ман. Сити – Арсенал
 2 : 2
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
Николас Джексон

Николас Джексон

Челси

 4
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 3
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 3 1 1
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 3 1 0
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