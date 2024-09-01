Холанн установил рекорд АПЛ в XXI веке
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн установил рекорд английской премьер-лиги в XXI веке, сообщает Opta Sports.
31 августа хет-трик 24-летнего норвежца принес «Манчестер Сити» выездную победу над «Вест Хэмом» в 3-м туре АПЛ. Ранее Холанн забил три мяча в ворота «Ипсвича» (4:1) в предыдущем туре.
Холанн стал первым игроком АПЛ с 1994 года, дважды оформившим хет-трик в 3-х стартовых турах чемпионата Англии. В последний раз подобного добивался экс-нападающий «Брэдфорда» Пол Джуэлл в сезоне-1994/95.
После трех туров Холанн с 7 забитыми мячами лидирует в гонке бомбардиров АПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
4
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
5
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
6
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
7
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
8
|Нот. Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
9
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
10
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
11
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
12
|Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
13
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|
14
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
15
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|
16
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
17
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
18
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
19
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
|31.08
|14:30
|
Арсенал – Брайтон
|1 : 1
|31.08
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|3 : 1
|31.08
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|2 : 3
|31.08
|17:00
|
Ипсвич – Фулхэм
|1 : 1
|31.08
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|1 : 2
|31.08
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|1 : 3
|1.09
|15:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|1.09
|15:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|1.09
|18:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|3
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|3
|0
|1