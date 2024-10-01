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Сегодня, 15:52

Холанн стал самым дорогим футболистом мира, по версии Transfermarkt

Владислав Маслов
Корреспондент
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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн получил наивысшую оценку рыночной стоимости, по версии портала Transfermarkt.

Сайт оценивает трансферную цену норвежца в 200 миллионов евро, что делает его наиболее дорогим игроком планеты. Ранее форвард делил первое место с футболистами мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, Джудом Беллингемом и Килианом Мбаппе (все — 180 миллионов евро).

Следующий перерасчет оценок на Transfermarkt должен произойти 11 октября.

Холанн выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. На его счету 100 голов в 106 матчах за английский клуб. В текущем сезоне норвежец забил 10 мячей в 8 встречах во всех турнирах.

Источник: Transfermarkt
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-2 15
2
 Ман. Сити 6 4 2 0 14-6 14
3
 Арсенал 6 4 2 0 12-5 14
4
 Челси 6 4 1 1 15-7 13
5
 Астон Вилла 6 4 1 1 12-9 13
6
 Фулхэм 6 3 2 1 8-5 11
7
 Ньюкасл 6 3 2 1 8-7 11
8
 Тоттенхэм 6 3 1 2 12-5 10
9
 Брайтон 6 2 3 1 10-8 9
10
 Нот. Форест 6 2 3 1 6-5 9
11
 Борнмут 6 2 2 2 8-9 8
12
 Брентфорд 6 2 1 3 8-10 7
13
 МЮ 6 2 1 3 5-8 7
14
 Вест Хэм 6 1 2 3 6-10 5
15
 Ипсвич 6 0 4 2 5-10 4
16
 Эвертон 6 1 1 4 7-15 4
17
 Лестер 6 0 3 3 8-12 3
18
 Кр. Пэлас 6 0 3 3 5-9 3
19
 Саутгемптон 6 0 1 5 3-12 1
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 6-16 1
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5.10 14:30
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
5.10 17:00
Арсенал – Саутгемптон
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 - : -
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Ман. Сити – Фулхэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 4 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

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