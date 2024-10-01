Холанн стал самым дорогим футболистом мира, по версии Transfermarkt

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн получил наивысшую оценку рыночной стоимости, по версии портала Transfermarkt.

Сайт оценивает трансферную цену норвежца в 200 миллионов евро, что делает его наиболее дорогим игроком планеты. Ранее форвард делил первое место с футболистами мадридского «Реала» Винисиусом Жуниором, Джудом Беллингемом и Килианом Мбаппе (все — 180 миллионов евро).

Следующий перерасчет оценок на Transfermarkt должен произойти 11 октября.

Холанн выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. На его счету 100 голов в 106 матчах за английский клуб. В текущем сезоне норвежец забил 10 мячей в 8 встречах во всех турнирах.