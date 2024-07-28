Холанн сделал подарок Ибрагимовичу после товарищеского матча «Милана» с «Ман Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн сделал подарок экс-форварду «Милана» (3:2) Златану Ибрагимовичу после товарищеского матча.

Швед сказал журналистам, что их фото с Холанном не нуждается в наложении фильтров. Норвежец подарил Ибрагимовичу футболку «Манчестер Сити» со своим автографом.

Златан Ибрагимович и Эрлин Холанн. Фото Соцсети

На данный момент швед является советником владельцев «Милана». Будучи футболистом он выступал за «Ман Сити».