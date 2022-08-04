Холанн рассказал, почему решил продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Нападающий Эрлин Холанн рассказал, почему решился на переход в «Манчестер Сити».

«Взять мой гол «Баварии» во время этой предсезонки — именно это я представлял себе много лет. Я, как форвард, много думал о том, что я могу дать своей команде. Когда я принимал решение о переходе в «Манчестер Сити», главным фактором стали мои ощущения. Я хочу развиваться, становиться лучше, мне ведь всего 22 года. «Манчестер Сити» отлично подходит для этого.

В Англии мне очень нравятся стадионы, атмосфера и противостояния между клубами. Да, тут очень высокий темп, но это и украшает АПЛ. Это очень интересный, но сложный турнир. Поэтому он и является самым популярным в мире», — приводит Sky Sports слова Холанна.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» этим летом. Норвежец выступал за немецкую команду с января 2020 года, на его счету 86 голов и 23 результативные передачи в 89 матчах за «черно-желтых».