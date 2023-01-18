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Сегодня, 00:28

Холанн: «Полагаю, что для меня самое важное в жизни — это спать»

Холанн рассказал о важности сна в своей жизни
Виктория Кравченко
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Эрлин Холанн.
Фото AFP

Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал, как важен хороший сон в его жизни.

«Я очень беспокоюсь о том, чтобы хорошо выспаться, мне это очень важно. Полагаю, что для меня самое важное в жизни — это спать. Но не просто много спать, а именно хорошо спать», — рассказал норвежец в интервью GQ Sports.

Футболист лидирует в гонке бомбардиров АПЛ с 21 голом в активе. «Манчестер Сити» идет на 2-м месте в турнирной таблице «Манчестер Сити», набрав 39 очков.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 18 12 3 3 46-18 39
3
 Ньюкасл 19 10 8 1 33-11 38
4
 МЮ 18 12 2 4 29-21 38
5
 Тоттенхэм 19 10 3 6 37-27 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 18 9 3 6 35-25 30
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Ливерпуль 18 8 4 6 34-25 28
10
 Челси 19 8 4 7 22-21 28
11
 Астон Вилла 19 7 4 8 22-27 25
12
 Кр. Пэлас 18 6 4 8 17-26 22
13
 Нот. Форест 19 5 5 9 15-34 20
14
 Лестер 19 5 2 12 26-33 17
15
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
16
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
17
 Борнмут 19 4 4 11 18-41 16
18
 Эвертон 19 3 6 10 15-26 15
19
 Саутгемптон 19 4 3 12 17-34 15
20
 Вест Хэм 19 4 3 12 15-25 15
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
12.09 22:00
Лидс – Нот. Форест
 - : -
12.01 23:00
Фулхэм – Челси
 2 : 1
18.01 23:00
Кр. Пэлас – МЮ
 - : -
19.01 23:00
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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