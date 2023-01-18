Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал, как важен хороший сон в его жизни.

«Я очень беспокоюсь о том, чтобы хорошо выспаться, мне это очень важно. Полагаю, что для меня самое важное в жизни — это спать. Но не просто много спать, а именно хорошо спать», — рассказал норвежец в интервью GQ Sports.

Футболист лидирует в гонке бомбардиров АПЛ с 21 голом в активе. «Манчестер Сити» идет на 2-м месте в турнирной таблице «Манчестер Сити», набрав 39 очков.