Холанн: «Полагаю, что для меня самое важное в жизни — это спать»
Холанн рассказал о важности сна в своей жизни
Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал, как важен хороший сон в его жизни.
«Я очень беспокоюсь о том, чтобы хорошо выспаться, мне это очень важно. Полагаю, что для меня самое важное в жизни — это спать. Но не просто много спать, а именно хорошо спать», — рассказал норвежец в интервью GQ Sports.
Футболист лидирует в гонке бомбардиров АПЛ с 21 голом в активе. «Манчестер Сити» идет на 2-м месте в турнирной таблице «Манчестер Сити», набрав 39 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|18
|15
|2
|1
|42-14
|47
|
2
|Ман. Сити
|18
|12
|3
|3
|46-18
|39
|
3
|Ньюкасл
|19
|10
|8
|1
|33-11
|38
|
4
|МЮ
|18
|12
|2
|4
|29-21
|38
|
5
|Тоттенхэм
|19
|10
|3
|6
|37-27
|33
|
6
|Фулхэм
|20
|9
|4
|7
|32-29
|31
|
7
|Брайтон
|18
|9
|3
|6
|35-25
|30
|
8
|Брентфорд
|19
|7
|8
|4
|32-28
|29
|
9
|Ливерпуль
|18
|8
|4
|6
|34-25
|28
|
10
|Челси
|19
|8
|4
|7
|22-21
|28
|
11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22-27
|25
|
12
|Кр. Пэлас
|18
|6
|4
|8
|17-26
|22
|
13
|Нот. Форест
|19
|5
|5
|9
|15-34
|20
|
14
|Лестер
|19
|5
|2
|12
|26-33
|17
|
15
|Лидс
|18
|4
|5
|9
|26-33
|17
|
16
|Вулверхэмптон
|19
|4
|5
|10
|12-27
|17
|
17
|Борнмут
|19
|4
|4
|11
|18-41
|16
|
18
|Эвертон
|19
|3
|6
|10
|15-26
|15
|
19
|Саутгемптон
|19
|4
|3
|12
|17-34
|15
|
20
|Вест Хэм
|19
|4
|3
|12
|15-25
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.09
|17:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|10.09
|17:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Саутгемптон – Брентфорд
|- : -
|11.09
|16:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|11.09
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|12.09
|22:00
|
Лидс – Нот. Форест
|- : -
|12.01
|23:00
|
Фулхэм – Челси
|2 : 1
|18.01
|23:00
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|19.01
|23:00
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|15
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|13
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|17
|1
|4
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|17
|1
|3
|
|
Диегу Коста
Вулверхэмптон Уондерерс
|9
|1
|2
Новости