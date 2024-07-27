Холанн рассказал о физической готовности перед стартом нового сезона

Капитан и форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассказал о том, готов ли он к старту нового сезона АПЛ.

«Нужно многое улучшить. Хочу быть лучшей версией себя, как на футбольном поле, так и за его пределами. Я работаю над этим», — цитирует игрока пресс-служба команды.

Новый сезон-2024/25 в АПЛ стартует 16 августа. 18-го «Сити» сыграет с «Челси» в первом туре чемпионата Англии.

Контракт Холанна с «Ман Сити» рассчитан до лета 2027 года.