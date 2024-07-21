Холанн рассказал, что отец заставлял рубить его дрова

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн во время медосмотра рассказал, что отец заставлял его рубить дрова.

«Я был в горах, рубил дрова каждый день», — рассказал Холанн пресс-службе команды.

Футболист иронично отметил, что у него не было выбора, так как его заставлял отец.

Первый матч в новом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» проведет 18 августа на выезде против «Челси».

В сезоне-2023/24 Холанн сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 6 результативных передач.