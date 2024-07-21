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Сегодня, 12:22

Холанн рассказал, что отец заставлял рубить его дрова

Виктория Кравченко
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн во время медосмотра рассказал, что отец заставлял его рубить дрова.

«Я был в горах, рубил дрова каждый день», — рассказал Холанн пресс-службе команды.

Футболист иронично отметил, что у него не было выбора, так как его заставлял отец.

Первый матч в новом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» проведет 18 августа на выезде против «Челси».

В сезоне-2023/24 Холанн сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 38 голов и сделал 6 результативных передач.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
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 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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