Холанн повторил достижение Кейна, Анри и Оуэна в АПЛ
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил три гола в матче 3-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1).
Для 24-летнего норвежца этот хет-трик стал восьмым в чемпионате Англии. Столько же у Майкла Оуэна, Гарри Кейна и Тьерри Анри. Лидером по этому показателю является Серхио Агуэро (12).
Холанну понадобилось 69 матчей для оформления восьми хет-триков, тогда как у Анри на это ушло 258 игр, у Кейна — 320, у Оуэна — 326.
Нападающий «Манчестер Сити» в текущем сезоне АПЛ забил 7 голов в трех играх.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
3
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
4
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
5
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
6
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
7
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
8
|Нот. Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
9
|Тоттенхэм
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|
10
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
11
|Ньюкасл
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
12
|Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
13
|Челси
|2
|1
|0
|1
|6-4
|3
|
14
|МЮ
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
15
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|
16
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
17
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
18
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
19
|Кр. Пэлас
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|31.08
|14:30
|
Арсенал – Брайтон
|1 : 1
|31.08
|17:00
|
Брентфорд – Саутгемптон
|3 : 1
|31.08
|17:00
|
Эвертон – Борнмут
|2 : 3
|31.08
|17:00
|
Ипсвич – Фулхэм
|1 : 1
|31.08
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|1 : 2
|31.08
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|1 : 1
|31.08
|19:30
|
Вест Хэм – Ман. Сити
|1 : 3
|1.09
|15:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|1.09
|15:30
|
Ньюкасл – Тоттенхэм
|- : -
|1.09
|18:00
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|3
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|3
|0
|1
Новости