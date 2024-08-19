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Холанн: «Кукурелья — забавный парень. В прошлом сезоне он просил у меня футболку»

Сергей Разин
корреспондент
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Эрлин Холанн и Марк Кукурелья.
Фото AFP

Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн после победы в 1-м туре АПЛ над «Челси» (2:0) поделился мнением о неуважительной песне защитника лондонцев Марка Кукурельи.

«Этот Кукурелья — забавный парень. В прошлом сезоне он просил у меня футболку, а этим летом он поет про меня песню», — приводит слова Холанна TalkSport.

Во время празднования победы на Евро-2024 в составе сборной Испании Кукурелья исполнил песню: «Куку-куку-релья, он ест паэлью, Куку-куку-релья, он пьет «Эстреллу», трепещи, Холанн, потому что идет Кукурелья».

В следующем матче чемпионата Англии «Челси» сыграет в гостях против «Вулверхэмптона» 25 августа, а «Манчестер Сити» днем ранее примет «Ипсвич Таун».

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Брайтон 1 1 0 0 3-0 3
2
 Брентфорд 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 МЮ 1 1 0 0 1-0 3
5
 Ньюкасл 1 1 0 0 1-0 3
6
 Ливерпуль 1 1 0 0 2-0 3
7
 Астон Вилла 1 1 0 0 2-1 3
8
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
9
 Борнмут 1 0 1 0 1-1 1
10
 Нот. Форест 1 0 1 0 1-1 1
11
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
12
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
13
 Саутгемптон 1 0 0 1 0-1 0
14
 Ипсвич 1 0 0 1 0-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-3 0
16
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 1-2 0
18
 Фулхэм 1 0 0 1 0-1 0
19
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0-2 0
20
 Челси 1 0 0 1 0-2 0
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 1 : 0
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 0 : 2
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 2 : 0
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 0 : 3
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 1 : 0
17.08 17:00
Нот. Форест – Борнмут
 1 : 1
17.08 19:30
Вест Хэм – Астон Вилла
 1 : 2
18.08 16:00
Брентфорд – Кр. Пэлас
 2 : 1
18.08 18:30
Челси – Ман. Сити
 0 : 2
19.08 22:00
Лестер – Тоттенхэм
 - : -
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Брайтон

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 1
П
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 1
Йоан Висса

Йоан Висса

Брентфорд

 1
Матс Виффер

Матс Виффер

Брайтон

 1
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 1 1 0
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 1 1 0
Джордан Айю

Джордан Айю

Кристал Пэлас

 1 0 1
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