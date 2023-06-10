Холанн оценил состав «Манчестер Сити» перед финалом Лиги чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о составе команды перед финалом Лиги чемпионов против «Интера».

«Как бы описал состав «Манчестер Сити» в целом? Поистине невероятный. Каждый из нас горит одним желанием — добиваться успеха изо дня в день. Мы поддерживаем друг друга, и так оно и должно быть, если мы хотим быть успешны. Это особенный коллектив парней, а также тренер, его штаб и остальной персонал», — приводит слова Холанна официальный сайт УЕФА.

По итогам сезона-2022/23 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, набрав 89 очков. Также «горожане» одержали победу в Кубке страны, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1.

Финал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня, начало — в 22:00 мск.