Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 08:33

Холанн обогнал своего отца по голам в чемпионате Англии

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн оформил дубль в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (3:1) и обогнал своего отца Альфа-Инге Холанна по голам в АПЛ.

22-летний норвежец достиг отметки в 20 забитых мячей в АПЛ быстрее всех в истории чемпионата. Ему понадобилось для этого 14 матчей. Таким образом, Холанн-младший побил рекорд своего отца, который забил 18 голов за 181 встречу.

В текущем сезоне норвежский нападающий провел за «Манчестер Сити» 20 матчей во всех турнирах, забил 26 голов и отдал три результативные передачи.

Холанн-старший был полузащитником и играл в АПЛ с 1994 по 2003 год. Он выступал за «Манчестер Сити», «Лидс» и «Ноттингем Форест».

«Горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 35 очков за 15 матчей. Следующий матч в рамках 18-го тура чемпионата Англии «Сити» сыграет против «Эвертона» 31 декабря, начало — 18.00 мск.

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
1
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
Кто и зачем придумал спорт? Разбираемся со старой тайной
Командир группы ЗВО рассказал о боях на передовой обороны близ Торского в ДНР
Лавров сообщил о полученном по дипканалам обещании США по Украине
Американский журналист рассказал об организации ЦРУ диверсий на территории РФ
Дважды в одну воду: «Аватар 2» покажут в кинотеатрах России с 22 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Алан Ширер назвал игру «Манчестер Сити» очень профессиональной
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 13 1 1 36-12 40
2
 Ман. Сити 15 11 2 2 43-15 35
3
 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
4
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
5
 МЮ 15 9 2 4 23-20 29
6
 Ливерпуль 15 7 4 4 31-18 25
7
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
8
 Челси 15 7 3 5 19-17 24
9
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
10
 Брентфорд 16 4 8 4 25-27 20
11
 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
12
 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
13
 Лестер 16 5 2 9 25-28 17
14
 Борнмут 16 4 4 8 18-34 16
15
 Лидс 15 4 3 8 23-29 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 16 4 2 10 13-20 14
18
 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10-25 13
19
 Нот. Форест 16 3 4 9 11-33 13
20
 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 3
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 1 : 2
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 0 : 3
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 1 : 3
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 1 : 3
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 3 : 1
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 2 : 0
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 3 : 0
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 11
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости