Холанн назвал ужасным сезон-2024/25 для «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн считает ужасным сезон-2024/25 из-за ряда неудач и травм игроков.

В интерьвью BBC норвежский форвард отметил, что клуб упустил пятый титул чемпиона АПЛ подряд. По словам Холанна, игроки «Манчестер Сити» были недостаточно хороши.

«Выходить на «Уэмбли» — хорошая привычка, и всегда важно выигрывать трофеи. Нам предстоит сыграть в финале Кубка Англии, и в этот ужасный сезон нам все же удалось этого добиться, и этим все сказано», — отметил нападающий.

По словам Холанна, на протяжении сезона футболисты «Манчестер Сити» выбывали из-за травм. «Но мы не должны искать оправданий», — сказал он.

Сам Холанн пропустил месяц из-за травмы голеностопа, полученной в марте.

В сезоне-2024/25 24-летний нападающий в 41 матче забил 30 голов и отдал 4 результативные передачи.

Финал Кубка Англии пройдет 17 мая. «Манчестер Сити» сыграет с «Кристал Пэлас».