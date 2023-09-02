Холанн набрал 50 результативных действий в АПЛ за рекордные 39 матчей
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн установил очередное достижение.
Как информирует Opta, 23-летний норвежец достиг отметки в 50 (41+9) результативных действий в чемпионате Англии всего за 39 матчей — это рекорд АПЛ.
Холанн превзошел достижение Энди Коула, который набрал 50 баллов по системе гол+пас в 43 матчах.
Источник: https://t.me/optarussia/2729
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|11-2
|12
|
2
|Вест Хэм
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
3
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|0
|11-4
|10
|
4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
5
|Ливерпуль
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
6
|МЮ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
8
|Брентфорд
|4
|1
|3
|0
|8-5
|6
|
9
|Брайтон
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
10
|Нот. Форест
|4
|2
|0
|2
|6-6
|6
|
11
|Фулхэм
|4
|1
|1
|2
|4-10
|4
|
12
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
13
|Челси
|4
|1
|1
|2
|5-5
|4
|
14
|Ньюкасл
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|
15
|Вулверхэмптон
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
16
|Борнмут
|4
|0
|2
|2
|4-8
|2
|
17
|Эвертон
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
18
|Шеффилд Юн.
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|
19
|Лутон Таун
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
|
20
|Бернли
|3
|0
|0
|3
|3-11
|0
Результаты / календарь
1 тур
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3 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|1.09
|22:00
|
Лутон Таун – Вест Хэм
|1 : 2
|2.09
|14:30
|
Шеффилд Юн. – Эвертон
|2 : 2
|2.09
|17:00
|
Брентфорд – Борнмут
|2 : 2
|2.09
|17:00
|
Бернли – Тоттенхэм
|2 : 5
|2.09
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|0 : 1
|2.09
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|5 : 1
|2.09
|19:30
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|3.09
|16:00
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|- : -
|3.09
|16:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|- : -
|3.09
|18:30
|
Арсенал – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|6
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|4
|
|
Солли Марч
Брайтон
|3
|П
|
|
Джеймс Уорд-Проуз
Вест Хэм Юнайтед
|3
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|3
|
|
Манор Соломон
Тоттенхэм Хотспур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|3
|1
|1
|
|
Анасс Зарури
Бернли
|1
|1
|0
|
|
Виргил ван Дейк
Ливерпуль
|3
|1
|0
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