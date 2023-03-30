Холанн может пропустить матч с «Ливерпулем»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может пропустить матч 29-го тура АПЛ с «Ливерпулем», сообщает talkSPORT.
Футболист восстанавливается после травмы паха, полученной в расположении сборной Норвегии. Сообщается, что он не принимал участия в тренировке «Манчестер Сити» 30 марта.
В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл за «горожан» 37 матчей, забил 42 гола и отдал 5 результативных передач.
Его команда занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко после 27 матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|22
|3
|3
|66-26
|69
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|28
|15
|4
|9
|52-40
|49
|
5
|Ньюкасл
|26
|12
|11
|3
|39-19
|47
|
6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
7
|Брайтон
|25
|12
|6
|7
|46-31
|42
|
8
|Брентфорд
|27
|10
|12
|5
|43-34
|42
|
9
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|
10
|Челси
|27
|10
|8
|9
|29-28
|38
|
11
|Астон Вилла
|27
|11
|5
|11
|35-39
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|28
|6
|9
|13
|22-38
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|28
|7
|6
|15
|22-41
|27
|
14
|Лидс
|27
|6
|8
|13
|35-44
|26
|
15
|Эвертон
|28
|6
|8
|14
|22-40
|26
|
16
|Нот. Форест
|27
|6
|8
|13
|22-49
|26
|
17
|Лестер
|27
|7
|4
|16
|38-47
|25
|
18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
19
|Борнмут
|27
|6
|6
|15
|25-54
|24
|
20
|Саутгемптон
|28
|6
|5
|17
|23-46
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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7 тур
8 тур
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11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|17.03
|23:00
|
Нот. Форест – Ньюкасл
|1 : 2
|18.03
|18:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 0
|18.03
|18:00
|
Брентфорд – Лестер
|1 : 1
|18.03
|18:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|3 : 3
|18.03
|18:00
|
Вулверхэмптон – Лидс
|2 : 4
|18.03
|20:30
|
Челси – Эвертон
|2 : 2
|19.03
|17:00
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|4 : 1
|3.05
|22:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|- : -
|3.05
|22:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|- : -
|4.05
|22:00
|
Брайтон – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|21
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|16
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|26
|1
|8
|
|
Дуглас Луис
Астон Вилла
|26
|1
|4
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