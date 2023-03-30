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Сегодня, 23:13

Холанн может пропустить матч с «Ливерпулем»

Виталий Косик
Корреспондент
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Эрлинг Холанн.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн может пропустить матч 29-го тура АПЛ с «Ливерпулем», сообщает talkSPORT.

Футболист восстанавливается после травмы паха, полученной в расположении сборной Норвегии. Сообщается, что он не принимал участия в тренировке «Манчестер Сити» 30 марта.

В текущем сезоне 22-летний форвард сыграл за «горожан» 37 матчей, забил 42 гола и отдал 5 результативных передач.

Его команда занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко после 27 матчей.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 22 3 3 66-26 69
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
7
 Брайтон 25 12 6 7 46-31 42
8
 Брентфорд 27 10 12 5 43-34 42
9
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
10
 Челси 27 10 8 9 29-28 38
11
 Астон Вилла 27 11 5 11 35-39 38
12
 Кр. Пэлас 28 6 9 13 22-38 27
13
 Вулверхэмптон 28 7 6 15 22-41 27
14
 Лидс 27 6 8 13 35-44 26
15
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
16
 Нот. Форест 27 6 8 13 22-49 26
17
 Лестер 27 7 4 16 38-47 25
18
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
19
 Борнмут 27 6 6 15 25-54 24
20
 Саутгемптон 28 6 5 17 23-46 23
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
17.03 23:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 1 : 2
18.03 18:00
Астон Вилла – Борнмут
 3 : 0
18.03 18:00
Брентфорд – Лестер
 1 : 1
18.03 18:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 3 : 3
18.03 18:00
Вулверхэмптон – Лидс
 2 : 4
18.03 20:30
Челси – Эвертон
 2 : 2
19.03 17:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 4 : 1
3.05 22:00
Ливерпуль – Фулхэм
 - : -
3.05 22:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 - : -
4.05 22:00
Брайтон – МЮ
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 28
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 21
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 16
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 8
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 26 1 8
Дуглас Луис

Дуглас Луис

Астон Вилла

 26 1 4
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