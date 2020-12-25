Холанн может продолжить карьеру в «Челси»

«Челси» проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Эрлину Холанну, сообщает Sky Sport Italia.

По информации издания, лондонский клуб планирует оформить сделку по 20-летнему футболисту в летнее трансферное окно. Сообщалось, что в норвежце также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Футболист выступает в «Боруссии» с декабря 2019 года. За немецкий клуб он провел 32 матча, отметившись 33 голами и 6 результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

После 14 туров чемпионата Англии «Челси» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков.