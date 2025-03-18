Холанн может покинуть «Манчестер Сити», если клуб не попадет в Лигу чемпионов

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассматривает возможность ухода из клуба в том случае, если «горожане» не выйдут в Лигу чемпионов, сообщает El Nacional.

По данным источника, 24-летний норвежец может уйти из «Сити» этим летом. Наиболее вероятными вариантами для продолжения карьеры Холанна называют «Реал» и «ПСЖ», однако французский чемпионат не является приоритетным для форварда.

Холанн выступает за «Манчестер Сити» с 1 июля 2022 года, его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2034 года. В текущем сезоне нападающий провел 38 матчей, забив 29 голов и отдав 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 200 миллионов евро.