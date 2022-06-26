Холанн может арендовать дом, в котором жил Поль Погба в Англии

Новичок «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассматривает возможность аренды особняка экс-игрока «МЮ» Поля Погба за 3,5 миллиона евро, пишет Mirror.

По данным источника, этим летом француз покинул манкунианцев на правах свободного агента. Он не собирается продолжать карьеру в Англии, поэтому дом будет свободен.

Дом Поля Погба включает в себя пять спален, тренажерный зал, бассейн с подогревом, сауну и крытое футбольное поле.

Холан и Погба являются клиентами одного агентства, поэтому переезд норвежца в дом француза вполне возможен.