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Сегодня, 11:52

Холанн может арендовать дом, в котором жил Поль Погба в Англии

Виктория Кравченко
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Новичок «Манчестер Сити» Эрлин Холанн рассматривает возможность аренды особняка экс-игрока «МЮ» Поля Погба за 3,5 миллиона евро, пишет Mirror.

По данным источника, этим летом француз покинул манкунианцев на правах свободного агента. Он не собирается продолжать карьеру в Англии, поэтому дом будет свободен.

Дом Поля Погба включает в себя пять спален, тренажерный зал, бассейн с подогревом, сауну и крытое футбольное поле.

Холан и Погба являются клиентами одного агентства, поэтому переезд норвежца в дом француза вполне возможен.

Поль Погба
Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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