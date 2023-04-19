Холанн готов подписать новый контракт с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» намерен предложить нападающему Эрлину Холанну новый контракт, сообщает The Athletic.

По данным источника, Холанн считает «Сити» идеальным клубом для своего прогресса и готов обсудить условия нового контракта. Норвежский игрок рад, что ряд обещаний, данных руководством во время переговоров о трансфере из дортмундской «Боруссии», был выполнен.

Также сообщается, что ранее из текущего соглашения 22-летнего форварда был исключен пункт, который позволял ему уйти за 150 миллионов фунтов стерлингов (169,5 миллионов евро) летом 2024 года.

Ранее информировалось, что «Сити» предложит Холанну контракт до 2028 года. По нему игрок будет получать 570 тысяч евро в неделю и станет самым высокооплачиваемым футболистом в АПЛ.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. Всего за команду в этом сезоне он сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 47 голов и отдал 6 результативных передач.