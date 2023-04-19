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Сегодня, 13:56

Холанн готов подписать новый контракт с «Манчестер Сити»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Эрлин Холанн.
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» намерен предложить нападающему Эрлину Холанну новый контракт, сообщает The Athletic.

По данным источника, Холанн считает «Сити» идеальным клубом для своего прогресса и готов обсудить условия нового контракта. Норвежский игрок рад, что ряд обещаний, данных руководством во время переговоров о трансфере из дортмундской «Боруссии», был выполнен.

Также сообщается, что ранее из текущего соглашения 22-летнего форварда был исключен пункт, который позволял ему уйти за 150 миллионов фунтов стерлингов (169,5 миллионов евро) летом 2024 года.

Ранее информировалось, что «Сити» предложит Холанну контракт до 2028 года. По нему игрок будет получать 570 тысяч евро в неделю и станет самым высокооплачиваемым футболистом в АПЛ.

Холанн перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» летом 2022 года. Всего за команду в этом сезоне он сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил 47 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: The Athletic
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 31 23 5 3 74-31 74
2
 Ман. Сити 30 22 4 4 78-28 70
3
 МЮ 30 18 5 7 46-37 59
4
 Ньюкасл 30 15 11 4 48-24 56
5
 Тоттенхэм 31 16 5 10 57-45 53
6
 Астон Вилла 31 15 5 11 44-40 50
7
 Брайтон 29 14 7 8 54-37 49
8
 Ливерпуль 30 13 8 9 56-36 47
9
 Брентфорд 31 10 13 8 47-42 43
10
 Фулхэм 30 12 6 12 42-41 42
11
 Челси 31 10 9 12 30-33 39
12
 Кр. Пэлас 31 9 9 13 31-40 36
13
 Вулверхэмптон 31 9 7 15 26-42 34
14
 Борнмут 31 9 6 16 31-59 33
15
 Вест Хэм 30 8 7 15 29-41 31
16
 Лидс 31 7 8 16 40-60 29
17
 Эвертон 31 6 9 16 24-46 27
18
 Нот. Форест 31 6 9 16 24-56 27
19
 Лестер 31 7 4 20 41-55 25
20
 Саутгемптон 31 6 5 20 24-53 23
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
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38 тур
21.04 22:00
Арсенал – Саутгемптон
 - : -
22.04 14:30
Фулхэм – Лидс
 - : -
22.04 17:00
Брентфорд – Астон Вилла
 - : -
22.04 17:00
Кр. Пэлас – Эвертон
 - : -
22.04 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 - : -
22.04 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 - : -
22.04 19:30
МЮ – Челси
 - : -
23.04 16:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
23.04 16:00
Ньюкасл – Тоттенхэм
 - : -
23.04 18:30
Брайтон – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 32
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 15
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 20 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 29 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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