Холанн благодаря бонусам является самым высокооплачиваемым игроком АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн является самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Англии из-за легкодостижимых бонусов, утверждает Daily Mail.

По информации источника, 22-летний норвежец в Англии зарабатывает 865 тысяч фунтов в неделю, так как в контракте прописаны бонусы, которые ему практически гарантированы.

Кроме того, в список самых высокооплачиваемых игроков лиги входит Кевин де Брейне («Манчестер Сити») — 375 тысяч фунтов в неделю, а также Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 480 тысяч фунтов.

В этом сезоне Холанн сыграл в 12 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 2 голевые передачи.