Форвард «Манчестер Сити» Холанн забил 100 голов в топ-5 лигах

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил 100 голов в топ-5 лигах. Футболист оформил дубль в первом матче сезона АПЛ против «Бернли». Норвежец достиг отметки в 100 голов во время выступления за «Боруссию» и «Ман Сити» в чемпионатах. Он добился этого результата, сыграв 103 матча.

Счет к перерыву в матче «Бернли» — «Сити» — 0:2.

«Бернли» — «Манчестер Сити»: Холанн забил на 4-й минуте первого матча сезона АПЛ