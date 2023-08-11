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Сегодня, 22:58

Форвард «Манчестер Сити» Холанн забил 100 голов в топ-5 лигах

Виктория Кравченко
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Эрлин Холанн.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн забил 100 голов в топ-5 лигах. Футболист оформил дубль в первом матче сезона АПЛ против «Бернли». Норвежец достиг отметки в 100 голов во время выступления за «Боруссию» и «Ман Сити» в чемпионатах. Он добился этого результата, сыграв 103 матча.

Счет к перерыву в матче «Бернли» — «Сити» — 0:2.

«Бернли» — «Манчестер Сити»: Холанн забил на 4-й минуте первого матча сезона АПЛ

Эрлин Холанн
ФК Манчестер Сити
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«Бернли» — «Манчестер Сити»: Холанн забил на 4-й минуте первого матча сезона АПЛ
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 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
7
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
8
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
12
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
15
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
18
 Бернли 0 0 0 0 0-0 0
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