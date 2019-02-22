Ходжсон на выходных станет самым возрастным тренером в истории АПЛ

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон в следующем матче с "Лестером" побьет рекорд по возрасту среди всех специалистов, работавших в АПЛ.

На момент субботней игры с "Лестером" Ходжсону будет 71 год и 198 дней. Он побьет достижение другого бывшего главного тренера сборной Англии Бобби Робсона.

- Я рад этому достижению, - приводит слова Ходжсона Goal.com. - И мне до сих пор нравится эта работа, мне нравится готовить команду к следующим матчам. Это отлично, когда ты можешь работать в таком возрасте. Вообще, возраст - это просто цифра. Существует много людей, которые старше меня, но они не собираются на покой.

Рой Ходжсон известен по работе в сборных Англии и Швейцарии, а также, в "Фулхэме", "Интере", "Мальме", "Блэкберне", "Ливерпуле", "Удинезе" и "Вест Бромвиче".

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