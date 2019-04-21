"Хочу извиниться перед фанатами "МЮ". Сульшер - о разгроме от "Эвертона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер после разгромного поражения от "Эвертона" в матче 35-го тура чемпионата Англии (0:4) извинился перед фанатами "красных дьяволов".

- Нас сегодня побили по всем аспектам, - приводит слова Сульшера BBC. - Но у нас была фантастическая поддержка. Я просто хочу извиниться перед фанатами за нашу игру в этом матче. Наша задача - попасть в четверку сильнейших. Это сложная работа, которая должна быть выполнена. Сегодняшнее выступление было недостойно "Манчестер Юнайтед". Мы это осознаем и снова хотим извиниться перед фанатами.

"МЮ" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 64 очка.

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