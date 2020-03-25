Хлеб Фридель, пылесос Анри и кетчуп Хайнце. Милнер составил сборную карантина
08:37
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер в Twitter опубликовал шуточный ролик.
34-летний англичанин составил сборную из предметов, навзания которых созвучны с именем или фамилией игрока. Так, в команде есть Джо Харт, Кайл Уокер, Давид Сильва, Фрэнк Лэмпард, Брэд Фридель, Габриэль Хайнце и Тьерри Анри.
Had plenty of time to think about this... here's my #isolationXI — let me know who would make your squad... #dadjokeseverywhere pic.twitter.com/zIQ3TedkrH— James Milner (@JamesMilner) March 24, 2020
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