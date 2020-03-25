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Хлеб Фридель, пылесос Анри и кетчуп Хайнце. Милнер составил сборную карантина

08:37
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер в Twitter опубликовал шуточный ролик.

34-летний англичанин составил сборную из предметов, навзания которых созвучны с именем или фамилией игрока. Так, в команде есть Джо Харт, Кайл Уокер, Давид Сильва, Фрэнк Лэмпард, Брэд Фридель, Габриэль Хайнце и Тьерри Анри.

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