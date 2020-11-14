Хименес рассказал о несостоявшихся переходах в «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес рассказал о том, что мог оказаться в «Ювентусе» или «Манчестер Юнайтед» минувшим летом.

— В один день я узнал, что «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» хотели купить меня, я знаю, что были предложения и переговоры, — приводит TUDN слова Хименеса. — Тем не менее, соглашение не было достигнуто. Я счастлив в «Вулверхэмптоне». Нет ничего плохого в том, чтобы быть там, где тебе хорошо. В команде знают, что я недоволен своей формой и хочу играть лучше.

В сезоне-2020/21 Хименес провел 9 матчей за «Вулверхэмптон», на его счету 4 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего мексиканца в 40 миллионов евро.