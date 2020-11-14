Хименес рассказал о несостоявшихся переходах в «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед»
Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес рассказал о том, что мог оказаться в «Ювентусе» или «Манчестер Юнайтед» минувшим летом.
— В один день я узнал, что «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» хотели купить меня, я знаю, что были предложения и переговоры, — приводит TUDN слова Хименеса. — Тем не менее, соглашение не было достигнуто. Я счастлив в «Вулверхэмптоне». Нет ничего плохого в том, чтобы быть там, где тебе хорошо. В команде знают, что я недоволен своей формой и хочу играть лучше.
В сезоне-2020/21 Хименес провел 9 матчей за «Вулверхэмптон», на его счету 4 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 29-летнего мексиканца в 40 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.