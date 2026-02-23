Хименес обновил рекорд по реализации пенальти в АПЛ
Нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес оформил дубль в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом» (3:1). Один из двух голов он забил с пенальти.
Как сообщает Opta, 34-летний мексиканец имеет лучший в истории Премьер-лиги стопроцентный показатель реализации пенальти (13 из 13). Он поразил ворота 12 разных вратарей. В начале февраля Хименес побил рекорд Яя Туре из 11 реализованных пенальти в 11 попытках.
В сезоне-2025/26 Хименес в 32 матчах забил девять голов и сделал две результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|28
|18
|7
|3
|56-21
|61
|
2
|Ман. Сити
|27
|17
|5
|5
|56-25
|56
|
3
|Астон Вилла
|27
|15
|6
|6
|38-28
|51
|
4
|МЮ
|26
|12
|9
|5
|47-37
|45
|
5
|Челси
|27
|12
|9
|6
|48-31
|45
|
6
|Ливерпуль
|27
|13
|6
|8
|42-35
|45
|
7
|Брентфорд
|27
|12
|4
|11
|40-37
|40
|
8
|Борнмут
|27
|9
|11
|7
|43-45
|38
|
9
|Эвертон
|26
|10
|7
|9
|29-30
|37
|
10
|Фулхэм
|27
|11
|4
|12
|38-41
|37
|
11
|Сандерленд
|27
|9
|9
|9
|28-33
|36
|
12
|Ньюкасл
|27
|10
|6
|11
|38-39
|36
|
13
|Кр. Пэлас
|27
|9
|8
|10
|29-32
|35
|
14
|Брайтон
|27
|8
|10
|9
|36-34
|34
|
15
|Лидс
|27
|7
|10
|10
|37-46
|31
|
16
|Тоттенхэм
|27
|7
|8
|12
|37-41
|29
|
17
|Нот. Форест
|27
|7
|6
|14
|25-39
|27
|
18
|Вест Хэм
|27
|6
|7
|14
|32-49
|25
|
19
|Бернли
|27
|4
|7
|16
|29-52
|19
|
20
|Вулверхэмптон
|28
|1
|7
|20
|18-51
|10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.02
|18:00
|Астон Вилла – Лидс
|1 : 1
|21.02
|18:00
|Брентфорд – Брайтон
|0 : 2
|21.02
|18:00
|Челси – Бернли
|1 : 1
|21.02
|20:30
|Вест Хэм – Борнмут
|0 : 0
|21.02
|23:00
|Ман. Сити – Ньюкасл
|2 : 1
|22.02
|17:00
|Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|1 : 0
|22.02
|17:00
|Нот. Форест – Ливерпуль
|0 : 1
|22.02
|17:00
|Сандерленд – Фулхэм
|1 : 3
|22.02
|19:30
|Тоттенхэм – Арсенал
|1 : 4
|23.02
|23:00
|Эвертон – МЮ
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|22
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|17
|
|
Антуан Семеньо
Манчестер Сити
|13
|П
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|12
|
|
Райан Шерки
Манчестер Сити
|7
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Кристиан Ромеро
Тоттенхэм Хотспур
|21
|1
|8
|
|
Мойсес Кайседо
Челси
|22
|1
|8
|
|
Рейнилдо Мандава
Сандерленд
|17
|1
|6
Новости