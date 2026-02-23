Футбол
Сегодня, 06:50

Хименес обновил рекорд по реализации пенальти в АПЛ

Павел Лопатко

Нападающий «Фулхэма» Рауль Хименес оформил дубль в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии с «Сандерлендом» (3:1). Один из двух голов он забил с пенальти.

Как сообщает Opta, 34-летний мексиканец имеет лучший в истории Премьер-лиги стопроцентный показатель реализации пенальти (13 из 13). Он поразил ворота 12 разных вратарей. В начале февраля Хименес побил рекорд Яя Туре из 11 реализованных пенальти в 11 попытках.

В сезоне-2025/26 Хименес в 32 матчах забил девять голов и сделал две результативные передачи.

Полузащитник &laquo;Ливерпуля&raquo; Алексис Мак Аллистер празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Ноттингем Форест&raquo;.Сумасшедшая развязка в матче «Ливерпуля», «Барселона» снова лидер, а проигрыш «Милана» — приговор чемпионской интриге

Рауль Хименес
ФК Фулхэм
В сезоне-2025/26 в семи матчах «Ливерпуля» в АПЛ победные голы забили на 90-й минуте или позже
